Ministro do STF pede perdão a Lula por vetar ida ao velório do irmão

Antonio Cruz/ Agência Brasil Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral

Apesar de a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria de 3 votos a 2 a favor da libertação do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, ainda não se sabe ao certo a data de quando ocorrerá a soltura.

Como o julgamento em questão foi realizado no plenário virtual do colegiado, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico, sem deliberação presencial, não há informações sobre um dia certo para Cabral deixar a cadeia.

Isso porque, o Supremo ainda precisa expedir o alvará de soltura. Porém, a expectativa é que ele seja solto já nos próximos dias.

Mesmo diante da indefinição, Sergio Cabral já teria acertado o endereço que morará a partir de agora.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, a residência do ex-governador do Rio de Janeiro será um apartamento de 80 metros quadrados, com vista para o mar, localizado entre as praias do Arpoador e Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro.

O imóvel está em nome de sua primeira mulher, Suzana Neves.

A soltura foi motivada pelo julgamento do habeas corpus no qual a defesa do ex-governador alegou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, então chefiada pelo ex-juiz Sérgio Moro, para determinar a prisão e julgar o processo da Operação Lava Jato sobre o suposto pagamento de propina em obras da Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Fonte: IG Nacional