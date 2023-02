Ministro Waldez Góes visitará amanhã litoral norte de São Paulo

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou hoje (19), por meio de suas redes sociais, que visitará amanhã (20) o litoral norte de São Paulo, afetado por fortes chuvas nas últimas 24 horas, que deixaram pelo menos dois mortos, uma criança de 7 anos de idade e uma mulher de 40 anos.

Góes disse que conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por telefone, e que agiu para acionar o Ministério da Defesa para acompanhar as ações de desobstrução das rodovias.

“Estamos agindo e acompanhando de perto a situação no litoral norte de São Paulo. Já conversei por telefone com o governador e com os prefeitos dos municípios atingidos. Também já acionamos o Ministério da Defesa para acompanhar as ações de desobstrução de vias na região”, disse o ministro.

Góes disse ainda que a Defesa Civil Nacional está se deslocando para a região, que abrange os municípios de Caraguatatuba, Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba, nas próximas horas para dar apoio às ações de socorro e resposta à população. O ministro disse que a pasta fará, de “forma sumária”, o reconhecimento de situação de emergência em São Sebastião, uma das cidades mais afetadas pelos temporais.

“Além disso, estarei visitando as áreas afetadas pelas fortes chuvas, juntamente com secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, nesta segunda-feira. Vamos seguir em alerta e trabalhando no pronto enfrentamento de toda a situação”, disse.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, três das quatro cidades do litoral norte de São Paulo tiveram, nas últimas 24 horas, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Em São Sebastião, o volume nas últimas 24 horas foi o dobro da média esperada para o mês.