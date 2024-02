Miss Bumbum 2023 lança perfume com ‘aroma do próprio orgasmo’

Divulgação Larissa Sumpani, vencedora do Miss Bumbum 2023, cria perfume com “aroma do próprio orgasmo”

Larissa Sumpani, vencedora do Miss Bumbum 2023 e criadora de conteúdo adulto, está investindo no ramo dos cosméticos de uma forma inusitada. A influenciadora anunciou nas redes sociais que criou um perfume com o aroma do próprio orgasmo.

“Calma, você não precisa se contentar apenas em me ver pelas telas: agora também pode ter o meu cheirinho. Todos os assinantes terão acesso às compras do meu perfume íntimo. A curiosidade é que o aroma é do meu orgasmo”, disse ela ao publicar uma foto do frasco da fragrância com seu nome no Instagram.

“Isso mesmo, a fragrância foi capturada no momento do meu clímax especialmente para vocês. Que tal ter esse tempinho comigo a qualquer hora do dia e bem na palma da sua mão? Comenta aqui se vai lá correndo comprar”, acrescentou.

Por enquanto, ainda não ficou claro se Larissa pretende vender a fragrância em lojas físicas ou através da web. Ela também não comentou quais são as notas do aroma.

