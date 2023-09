MOBILIDADE Para reforçar serviço, linha que atende estudantes da Unir passa a ter mais um ônibus

Município tem ganhado destaque neste tipo de produção

Porto Velho marcará presença no “6º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul”, que acontece nos próximos dias no Estado do Acre. Por meio de uma parceria, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) saiu em caravana com destino ao festival.

Além da pasta municipal, representarão Porto Velho, bem como todo o estado, produtores de mandioca e instituições chaves para o desenvolvimento desse tipo de cultura na região, como a Embrapa, a Emater, o Sebrae-RO, além da Associação de Produtores de Farinha.

Na última segunda-feira (25), o grupo partiu em caravana de Porto Velho com destino ao município de Cruzeiro do Sul (AC). No evento, produtores e técnicos terão a oportunidade de buscar conhecimento em uma região do país que é reconhecida internacionalmente por produzir uma das melhores farinhas de mandioca.

Para o secretário da Semagric, Carlos Magno, a participação de Porto Velho é significativa por ser um município com grande potencial para a produção deste alimento, além dos recentes incentivos da Prefeitura.

“O papel da Semagric é estimular a produção da mandioca, resolvendo os gargalos da zona rural do município e entraves ligados à comercialização do produto. A meta é trabalhar, futuramente, um núcleo fechado para que possamos produzir e trabalhar em cooperativa”, afirma o titular da Semagric.

O 6°Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul acontecerá entre os dias 27 e 30 de setembro, no município acreano, com a venda de farinha e outros alimentos derivados da mandioca. O evento prevê ainda uma área de exposição que reunirá desde lojas de artesanato até praça de alimentação.

