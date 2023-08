MOBILIDADEPrefeitura executa restauração de calçadas na avenida Jorge Teixeira e estrada do Belmont

Ação visa garantir acessibilidade e mais segurança para os pedestres

A Prefeitura segue com o trabalho de restauração das calçadas em Porto Velho. O foco da ação realizada pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) é a segurança dos pedestres, dos cadeirantes e das pessoas que têm algum tipo de limitação para caminhar, além de melhor fluidez no trânsito.

“Construímos cerca de 12 metros cúbicos de calçadas na avenida Jorge Teixeira, próximo ao elevado do antigo Trevo do Roque e mais oito metros cúbicos na mesma via, no trecho que fica entre as avenidas Imigrantes e Tiradentes. Também fizemos 29 metros cúbicos de calçadas na estrada do Belmont, bairro Nacional”, afirmou o secretário Cleberson Pacheco (Semusb).

Os pontos revitalizados são aqueles que estavam deteriorados, para oferecer segurança aos pedestres. A ação também garante acessibilidade às pessoas com deficiência, idosos, crianças e gestantes.

“Nossa equipe de engenharia da Semusb vem intensificando os trabalhos de revitalização de calçadas, atendendo todo um planejamento realizado conforme as determinações do prefeito Hildon Chaves. As ações acontecem tanto na capital quanto nos distritos ao longo da BR-364 e no baixo Madeira”, completou Pacheco.

O trabalho consiste na retirada de toda estrutura comprometida, que oferece riscos para os transeuntes, e substituição por um novo calçamento. Ações semelhantes já foram realizadas na avenida Pinheiro Machado com rua José Bonifácio, rua Dom Pedro II, av. Presidente Dutra e Duque de Caxias, entre outras, conforme o plano de revitalização de calçadas em estado crítico.

Texto: Augusto Soares

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO