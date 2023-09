MOBILIDADEUsuários do transporte coletivo devem ficar atentos à mudança de rota dos ônibus na avenida Calama

Em dias úteis, de 6h30 às 8h30, os ônibus que passavam pelo trecho, sentido bairro, mudaram a rota

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte (Semtran), está realizando a mudança de rota do transporte coletivo municipal que passava sentido bairro, no horário das 6h30 às 8h30, em dias úteis, pelo trecho da avenida Calama, entre a avenida Guaporé e rua Venezuela.

Segundo o Secretário da Semtran, Anderson Pereira, a mudança na avenida, que nesse horário passa a ter circulação apenas sentido Centro, servirá para melhorar o fluxo do trânsito local e facilitar a mobilidade urbana como um todo.

“Essa mudança pretende melhorar nosso fluxo de veículos. Esse é o propósito da Prefeitura de Porto Velho. Queremos acomodar de forma segura as pessoas que vêm dos bairros pela avenida Calama, sentindo Centro. A mudança é uma alternativa para desafogar o fluxo sentido bairro/centro, nas avenidas José Vieira Caúla e Imigrantes”.

PRÁTICA

Nesta segunda-feira (18) já foi dado início ao projeto envolvendo 14 cruzamentos no trecho da Calama, entre Guaporé e Venezuela. As linhas de ônibus que passam pela avenida Calama, no horário do contrafluxo, mudarão de rota. As linhas Orgulho do Madeira via Shopping, Guajará, 04 de Janeiro, Cristal da Calama e Cristal da Calama via Planalto, seguirão sentido bairro pela avenida Pinheiro Machado até a av. Rio Madeira. Já a linha São Francisco, antecipará a conversão pela avenida Imigrantes.

“As rotas voltando do centro para os bairros: av. Abunã, rua Venezuela, av. Pinheiro Machado, av. Rio Madeira, rua do Ouro, rua da Prata, rua do Contorno, av. Eng. Anysio Rocha Compasso, av. Guaporé e Calama. São Francisco fará o retorno no Hospital de Base, av. Jorge Teixeira, av. Imigrantes, av. Rio Madeira – segue itinerário normal”, explica Adriana Rosa, diretora de Transporte da Semtran.

BLITZE

Com a mudança, os agentes de trânsito estarão durante 30 dias realizando campanha e blitze educativa sobre alteração no sentido da avenida Calama, orientando os condutores de veículos, comerciantes e população em geral.

O secretário da Semtran pede “o apoio da população e condutores, que respeitem a sinalização, sejam prudentes e sempre andem na defensiva, tenham muita paciência e fiquem atentos. No trânsito, dê sentido à vida”, destacou.

A Semtran está localizada na avenida Amazonas, 698, bairro Santa Bárbara, com os serviços de atendimento direto ao público, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h, e também disponibiliza uma Ouvidoria própria em que o usuário pode fazer sugestões, reclamações e assuntos relacionados pelo fone e WhatsApp: 98471-1870.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO