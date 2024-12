Mobilização marca evento do TCE, MPC e Rede de Controle contra corrupção

Uma grande mobilização sobre a importância de se combater a corrupção em todas as suas formas.

Esse é o balanço do evento feito pela Rede de Controle da Gestão Pública, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO), o Ministério Público de Contas (MPC-RO) e outras instituições parceiras, alusivo ao Dia Internacional Contra a Corrupção.

Realizado no último sábado (7/12), no Espaço Alternativo de Porto Velho, o evento teve, na programação, atividades voltadas para a conscientização sobre o impacto negativo da corrupção no dia a dia da sociedade.

O lema deste ano da campanha foi: “Certinho Sim. Jeitinho Não! #DigaNãoÀCorrupção”, reforçando a importância de agir de forma ética, tanto em pequenas quanto em grandes ações cotidianas.

O destaque foi a participação ativa dos cidadãos, que, juntamente com representantes de órgãos públicos, se uniram em uma caminhada, em defesa de uma sociedade mais justa e livre de práticas corruptas.

MPC em combate à corrupção

Estiveram presentes, pelo MPC, os Procuradores Adilson Moreira de Medeiros (Subprocurador-Geral de Contas), Yvonete Fontinelle de Melo (Ouvidora-Geral) e o Procurador-Geral Miguidônio Loiola Neto.

Para o Procurador-Geral, a mobilização reforça o compromisso do MPC no combate à corrupção, mal que mina a confiança nas instituições e prejudica o bem-estar da população.

O Procurador-Geral do MPC, Miguidônio Loiola Neto, e os Procuradores Yvonete Fontinelle e Adilson Moreira participaram da ação, em Porto Velho

“O MPC tem sido incansável na fiscalização e no controle da aplicação dos recursos públicos, buscando sempre garantir que cada centavo seja voltado para a sociedade”, afirmou.

Essa mobilização é uma das muitas ações realizadas ao redor do mundo para marcar o Dia Internacional Contra a Corrupção, um movimento global para promover a ética, a transparência e a responsabilidade em todas as esferas da sociedade.

