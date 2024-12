Mobilização une doação de sangue e sensibilização por um trânsito mais seguro

Com o intuito de salvar vidas, o governo de Rondônia lançou, na quinta-feira (26), em Porto Velho, a campanha “Quando você respeita o trânsito e doa sangue, a vida agradece em dobro”. A ação, desenvolvida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de transitar com prudência, respeitando a legislação de trânsito e reduzindo sinistros. Ao mesmo tempo, o trabalho busca incentivar a doação de sangue.