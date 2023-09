Mocam promove 1º Fórum Científico de Mulheres na Ciência e Sociedade

Realizado no auditório da Assembleia Legislativa (Alero), com apoio do presidente do legislativo estadual, Marcelo Cruz (Patriota), o 1º Fórum Científico de Mulheres na Ciência e Sociedade teve início na manhã desta segunda-feira, 4. O fórum, organizado pelo Instituto Mocam – Movimento Científico da Amazônia – foi fundado pelo jovem cientista Ygor Requenha e reuniu autoridades dos mais diversos segmentos da sociedade organizada para discutir a situação da mulher no estado.

O fórum foi aberto com uma rápida intervenção do fundador do Mocam, Ygor, que abordou a importância da mulher no contexto atual, e lamentou a enorme e crescente violência contra a mulher no estado. Ygor destacou também assuntos sobre as ações do instituto relacionado ao segmento feminino. Durante o evento foi entregue o troféu Destaque Menina na Ciência. O Mocam representará o estado nos próximos dias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em evento de nível nacional.

A promotora de Justiça do Ministério Público (MP) estadual, Tânia Garcia Santiago, palestrou alertando sobre o elevado índice de violência contra as mulheres em Rondônia. “A agressividade contra as mulheres preocupa, pois é crescente, inclusive no segmento familiar,” disse.

Devido a compromissos, o presidente da Alero, Marcelo Cruz não participou da abertura do fórum, mas a secretária da presidência, Jaqueline Suzana, o representou. Além de parabenizar o público participante, ela destacou a importância do evento, pois é necessário priorizar as mulheres, não como um privilégio, “mas por uma questão de equidade, porque temos condições de ocupar mais espaços na política”.

Jaqueline argumentou que a política é fundamental no dia a dia das pessoas, não por ideologia, pela política partidária. É necessário se conscientizar, que “a política muda e pode mudar vidas”. E a mulher precisa ser referencial também na política, porque “é através das leis que mudamos a vida”.

Na parte da tarde está programada a palestra com Najla Benevides, pesquisadora de saúde pública e chefe do Laboratório de Microbiologia da Fiocruz/Rondônia. Também ehaverá ainda a apresentação o vídeo Cientista Molecular USP – Natalia Teruel.

Durante a abertura do fórum foram sorteados brindes às mulheres que foram homenageadas. Ygor agradeceu a participação de todas, inclusive voluntárias, os patrocinadores. Na ocasião, foi aberta uma Roda de Conversas para analisar os trabalhos do fórum com as considerações finais.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO