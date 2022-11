Molho branco Francês

Reprodução: Twitter / @OpLeiSecaRJ Agentes da Lei Seca do Rio de Janeiro

Fiscais da Lei Seca flagraram 177 motoristas dirigindo após consumir álcool na quinta-feira (24), no estado do Rio de Janeiro, durante e após o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia. O número corresponde a 16,5% do total de 1.073 condutores abordados. A ação faz parte da Operação Copa-Verão, que tem como objetivo reforçar as blitzes em pontos estratégicos durante os jogos do Brasil na Copa e ao longo da estação.

O maior índice de flagrantes foi registrado no São Cristóvão, com 26,27% dos casos, seguido de Bonsucesso com 21,93%. Ambos são bairros localizados na capital.

Na Baixada Fluminense, a cidade de Duque de Caxias foi onde mais houve casos reportados. Por lá, a blitz abordou 118 motoristas e 24 deles, ou 20,3% do total, estavam dirigindo sob efeito de álcool.

Durante a Operação-Verão, equipes espalhadas pela cidade contarão com a participação de motociclistas preparados para patrulhar as ruas e surpreender os motoristas que tentam escapar das blitzes por vias alternativas. O efetivo do programa Segurança Presente também irá reforçar o patrulhamento na área das suas 42 bases, localizadas em 21 cidades do estado.

Atividades educativas também serão reforçadas durante a operação, com o objetivo de sensibilizar os motoristas a jamais dirigir depois de beber. Agentes cadeirantes e vítimas da violência no trânsito irão abordar os motoristas nos dias de jogos da seleção e também os consumidores de bebidas alcoólicas nos bares, restaurantes e demais pontos de concentração de torcedores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .

Fonte: IG Nacional