MONITORAMENTO – Nível do rio Madeira marca 4,30 metros nesta quarta-feira (23)

Defesa Civil segue monitorando áreas consideradas de risco

Com as recentes chuvas que caíram sobre a cabeceira do rio Beni, que nasce na cordilheira dos Andes e deságua em Porto Velho, a expectativa da Defesa Civil é que o rio Madeira chegue ao nível de 5,50 metros até o próximo sábado. Na manhã desta quarta-feira (23), foi registrada a marca de 4,30 metros, com vazão de 7.100 metros, nível ainda considerado baixo para esta época do ano.

“Nos últimos dias, aconteceu o chamado efeito repiquete, quando o nível volta a baixar de forma acelerada. O recuo foi de 4 metros para 2,80, e agora o rio Madeira ultrapassou a marca de 4 metros novamente. O rio está oscilando neste período final de estiagem”, disse Anderson Luiz, gerente de operações da Defesa Civil, lembrando que as chuvas na capital não influenciaram no nível do Madeira.

A Defesa Civil Municipal segue monitorando as mudanças e alertando para os cuidados preventivos de segurança. Todo o trabalho de acompanhamento é realizado com o apoio de outras instituições que formam a Sala de Crise da Estiagem do Rio Madeira para 2022. “Enquanto o nível do rio Madeira não ultrapassar a marca de 5,50 metros, a proibição da Marinha referente à navegação noturna continua” informou o gerente.

As recomendações continuam para que ribeirinhos e donos de embarcações evitem a pesca e a navegação noturna, devido à presença dos bancos de areia predominantes neste período de estiagem.

Já os banhistas devem evitar áreas isoladas pela possibilidade do aparecimento de predadores como jacarés, candirus, arraias e cobras que buscam abrigo nas praias. Continua também o monitoramento das margens do rio, que podem sofrer desbarrancamentos, além do atendimento de suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

Texto: SMC

Foto: Carlos Sabino

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO