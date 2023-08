MONITORAMENTOBaixo nível do rio Madeira deixa Porto Velho em estado de alerta

Simplificação do processo de licenciamento de obras, cria um melhor ambiente de negócios

O diretor técnico da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), Leandro Dill, apresentou no começo do mês em Brasília, durante o evento do Sebrae Nacional, denominado Transformar Juntos, o novo e simplificado modelo de licenciamento de obras, que a Prefeitura de Porto Velho está desenvolvendo, após uma consultoria feita com o próprio Sebrae. Este projeto é fruto de uma ação coordenada da prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Geral de Governo, que lidera este processo, e com importante articulação entre as secretarias municipais – Semur, Semfaz, Sema, Sempog, Semtran, CGM e PGM, e também contou com a participação da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho.

“Esse evento reuniu os projetos do Sebrae em parceria com entes públicos, apresentando os mais exitosos de todo o país. De Porto Velho, o projeto escolhido foi o de simplificação do processo de licenciamento de obras civis. O Sebrae forneceu uma consultoria e a Prefeitura criou todo esse processo de simplificação, que reduz o tempo para o licenciamento de uma obra pela municipalidade”, explicou Leandro.

De acordo com o diretor técnico, “esse modelo de simplificação foi implantado em outros municípios, mas o impacto aqui em Porto Velho foi muito maior do que nos demais, o que nos deu o destaque para sermos apresentados no evento do Sebrae nacional, como um case de sucesso. Ao simplificar o licenciamento, a Prefeitura melhora o ambiente de negócios, facilitando e fomentando o desenvolvimento e foi isso que mostramos nesse evento em Brasília”.

PAINEL

Pelo destaque do projeto, Leandro Dill foi convidado a participar, durante o evento, de um painel junto com o prefeito de Birigui (SP) e secretários do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Midic), para abordar mais em detalhes todo o trabalho que a Prefeitura de Porto Velho e o Sebrae realizaram, para garantir essa importante mudança.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO