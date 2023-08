MONITORAMENTOBaixo nível do rio Madeira restringe navegação noturna

Defesa Civil alerta para a formação de bancos de areia e aparecimento de pedras

A Defesa Civil Municipal vem intensificando o monitoramento sobre o nível das águas do rio Madeira, em Porto Velho. O gerente de Operações, Anderson Luiz, informou que o nível do rio segue baixando e agora entra em estado de alerta. Na semana passada, registrou 3,56 metros. Há três dias está com 2,98 metros e entrou em estado de atenção. desde o úlimo dia 3 de agosto, a Delegacia Fluvial decretou proibição de navegação noturna.

Uma preocupação comum neste período é em relação aos bancos de areia e pedras que costumam aparecer em alguns pontos do rio. “Quando o nível fica abaixo de 4 metros, a Capitania Fluvial publica portaria para restringir a navegação noturna de embarcações com calado superior a 2,20 metros. Agora que chegamos na segunda quinzena de agosto e ainda falta o mês de setembro todo. Isso agrava muito a situação nessa época de estiagem aqui em nossa região. A expectativa é que a situação comece a melhorar na segunda quinzena de outubro. Historicamente, a partir desse período, o nível do Madeira volta a subir, facilitando a navegação. Estamos dando continuidade na programação para ajudar as comunidades ribeirinhas com água potável e hipoclorito de sódio, caso tenha seca de poços amazônicos”, declarou.

Coordenador da Defesa Civil Municipal, Elias Ribeiro Barros fala sobre os cuidados necessários no rio. “Nossa preocupação é em relação às praias e barrancos que apresentam risco de desmoronamento, destacando que medidas de precaução e segurança devem ser adotadas por banhistas, pescadores e pelos moradores que residem próximo às margens do rio. Estamos atentos e pronto para agir em caso de emergência”, finalizou Elias.

O monitoramento é feito a partir de informações repassadas por órgãos como a Agência Nacional de Águas (ANA), Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Desastre Natural (Cemaden), que monitoram todas as áreas de risco. Em Porto Velho, de acordo com dados da CPRM, o rio Madeira chega à cota de atenção e a Defesa Civil Municipal segue realizando trabalhos intensos de monitoramento diários, verificando barrancos e orientando as comunidades ribeirinhas do alto, médio e baixo Madeira.

Em casos de emergência o telefone da Defesa Civil é 199, das 8h as 18h. Plantão 24 Horas (69) 98473 2112.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO