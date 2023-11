Morador de Itapuã do Oeste ganha “Dois Anos de Conta Grátis” da Energisa

Promoção segue até janeiro de 2024 e é válida para consumidores que pagam faturas via PIX

A Energisa continua com a Promoção Dois Anos de Conta Grátis, na qual clientes que pagam suas faturas via pix podem concorrer a até R$ 6 mil que serão divididos em descontos mensais na conta de luz por até dois anos. No último sorteio, realizado no final de outubro, o ganhador foi o morador de Itapuã do Oeste, Nadir Luiz Marcon.

Para concorrer, os clientes podem se cadastrar até dezembro deste ano pelo site https://pix.energisa.com.br/, nos totens de atendimento das agências, na Gisa em https://gisa.energisa.com.br/ ou pelo App da Energisa. Quanto antes os clientes se cadastrarem e realizarem os pagamentos pelo QR Code do PIX, que está nas contas de energia ou por débito automático, mais chances terão. Os sorteios acontecem mensalmente e os clientes recebem os números da sorte a cada fatura paga.

O pagamento pelo PIX é confiável, além de ser rápido e garantir comodidade. A Promoção Dois Anos de Contas Grátis é válida para todos os consumidores cadastrados como ‘Pessoa Física’ de todas as unidades do Grupo Energisa.