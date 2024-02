Moradora de Porto Velho é contemplada com “Dois Anos de Conta Grátis” da Energisa

A funcionária pública Francilene Vitaliano dos Santos, residente em Porto Velho foi a ganhadora da Promoção Dois Anos de Conta Grátis da Energisa. O sorteio foi realizado na segunda quinzena do mês de janeiro e agora ela já pode usufruir do benefício de até R$ 6 mil, com descontos mensais na conta de luz por até dois anos.

Outros clientes da Energisa no estado cadastraram-se na promoção e também foram contemplados: Raquel Costa Souza, moradora de Ji-Paraná; Joice Freitas de Souza Duarte, de Espigão do Oeste; Ana Keli Mesquita, de Guajará Mirim; Jemima Noemi dos Santos, de Porto Velho; Nadir Luiz Marcon, de Itapuã do Oeste; e Rosângela Diamantino, de Vilhena.

A Energisa prorrogou a Promoção “Dois Anos de Conta Grátis” até o dia 29 de fevereiro. Para participar, os interessados devem realizar o cadastro na promoção por meio do site oficial https://pix.energisa.com.br/, nos totens de atendimento das agências, na plataforma Gisa em https://gisa.energisa.com.br/, ou através do aplicativo da Energisa. Os sorteios ocorrem mensalmente, e os clientes recebem números da sorte a cada fatura paga.

A promoção é válida para pagamentos realizados por QR Code do PIX, código PIX Copia e Cola, ou débito automático, destinada aos clientes Pessoa Física da Energisa nos estados de Rondônia, Minas Gerais, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, São Paulo e Acre.

