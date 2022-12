Moradores da Vila Dnit em Porto Velho são contemplados com os serviços do “Rondônia Cidadã”, neste fim de semana

Corte de Cabelo, manicure, maquiagem, serviços de atendimento à mulher, tipagem sanguínea, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, emissão de documentos, orientações, cadastros, inclusão e atualização do CadÚnico, entre outros serviços essenciais serão disponibilizados pelo governo estadual neste sábado (3) e domingo (4), para os moradores da Vila Dnit, em mais uma edição do programa “Rondônia Cidadã”, em Porto Velho. O atendimento ao público vai acontecer no primeiro dia das 8h às 16h e das 8h às 12h, no dia seguinte, na Escola Municipal Rural Ermelindo Monteiro Brasil, situada na avenida Principal da vila. A coordenação do evento é da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, com o apoio de instituições parceiras.

Na edição realizada no final de semana passada, na Escola Mariana, zona Leste da Capital, foram contabilizados 1.024 atendimentos em diversas áreas. Os serviços mais procurados foram: emissão de RG, Cadastro Único, manicure, maquiagem e corte de cabelo.

A última edição do ano, prevista para os dias 10 e 11, será realizada na Escola Estadual Professor Eduardo Lima e Silva, na zona Sul, em Porto Velho.

A maioria dos serviços ofertados pelo “Rondônia Cidadã” está disponível no Tudo Aqui, a diferença é que o programa e a comodidade de ser no fim de semana, em um só espaço, facilita para quem trabalha ou estuda no decorrer da semana.

Serviços oferecidos para a população da Vila Dnit:

Emissão da 1ª e 2ª vias do RG (a partir de 12 anos e mediante apresentação de documentação completa).

Obs.: A 2ª via de RG é gratuita somente nos casos: pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação de boletim de ocorrência de roubo ou furto e para pessoas vindas de outros estados (senhas são limitadas)

Emissão da 2ª via do CPF;

Atendimento Jurídico;

Cadastro na Plataforma Não me Perturbe;

Orientação jurídica nas relações de consumo;

Solicitação de Emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento/Casamento;

Passe Livre Estadual – Idoso, Deficiente e Pessoa em tratamento;

Carteira do Autista;

Carteira do Idoso;

Atendimento Psicossocial;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti;

Carteira de trabalho digital;

Consulta de Rais;

Orientações referentes ao Seguro-Desemprego, entre outros;

Cadastro na Plataforma Geração Emprego;

2ª Via do Título de Eleitor;

Educação de Trânsito;

Orientações, Cadastros, inclusão e atualização do CadÚnico;

Tipagem sanguínea, aferição de pressão e teste de glicemia;

Solicitação do Programa Mamãe Cheguei;

Serviços de Atendimento à mulher; e

Corte de Cabelo, manicure e maquiagem.

