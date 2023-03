Moradores de Guajará-Mirim recebem ação social voltada à saúde

O Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado de Saúde – Sesau levou ao município de Guajará-Mirim, ação social com diversos serviços gratuitos na área da saúde durante este sábado, 11. A ação ocorreu na Unidade Fluvial de Saúde, Barco Hospital Walter Bártolo.

Foram ofertados serviços nas áreas de: cardiologia, geriatria, ortopedia, dermatologia, urologia e odontologia, além de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B e C; e entrega de medicamentos da farmácia básica. Estava previsto o atendimento de 150 pacientes com os especialistas, mas o número foi ultrapassado durante todo o dia.

A ação foi uma realização do Governo do Estado tendo apoio da Prefeitura, da Associação dos Idosos e do 6º Batalhão de Infantaria de Selva. A indicação foi um pedido da deputada estadual Taíssa Sousa, denominando de Projeto Saúde Cidadã e a parlamentar também colaborou com a ação.

A moradora Jesilene Lauriano Pereira, de 54 anos, buscou a especialidade do dermatologista. “Achei muito bom a ação, procurei o médico de pele. Estou há nove meses assim, com queimadura no corpo. Graças à Deus que veio essa ação”, disse a participante.

Com dois anos de espera na regulação do Sistema Único de Saúde – SUS, o autônomo Josemar Gomes Pinheiro, de 52 anos, viu a ação como uma bênção em sua vida. “Ultimamente não consegui consulta com ortopedista e vejo uma grande ação, pois todos os dias dói a minha coluna, não consigo trabalhar e tenho dificuldades”, destacou o paciente.

“Em primeiro lugar quero agradecer o Governo de Rondônia, isso aqui é uma missão de suma importância para Guajará-Mirim. Parabéns a toda equipe”, ratificou o morador Francisco Couteiro Neto, de 61 anos, que buscou o especialista em dermatologia.

A preocupação do Governo do Estado com a saúde da população guajará-mirense resultou na ação. “Na semana da mulher o Governo realizou uma ação tão importante, com vários especialistas atendendo a comunidade. Este será um projeto piloto, assim outros virão”, enfatizou o coordenador do Barco Hospital, Giovani Guastela.

Para a deputada Taíssa Sousa o município passou por momentos de fragilidade na saúde, interrupções nos serviços ocasionados também pela a covid-19, destacando ainda a falta de especialistas. “Estou muito feliz pela realização do projeto, a população saiu extremamente satisfeita com o trabalho do Governo”, assegurou.

O secretário adjunto Maxwendell Batista, acompanhou a ação e destacou a união da gestão estadual e municipal para a realização dos atendimentos. “Ainda não tinha visto um movimento que unisse tantas pessoas, de diferentes gestões em um único propósito. Chegar aqui hoje, com esses especialistas e ver a necessidade da população, entender que tem várias frentes envolvidas para que estivesse acontecendo em comum acordo. Isso é importante para o Estado, é uma construção e quem ganha é a população. Grandes ações na saúde ainda estão por vir para Guajará-Mirim”, frisou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a ação e a atenção voltada para atender às demandas da saúde. “São ações como essas que planejamos para atingir toda a população guajará-mirense, oferecendo especialistas e suprindo as necessidades na área da saúde”, afirmou.

Fonte: Governo RO