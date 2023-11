Moradores do Distrito de Nova Mutum serão atendidos pelo Projeto Acampamento Verde

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou na terça-feira (14), a concessão do registro de Indicação Geográfica do cacau em Rondônia. O fruto passa a integrar a lista de produtos já reconhecidos pelas qualidades particulares atribuídas à produção originária no Estado, tendo como indicativo a sua procedência.

Assim como o café rondoniense que recebeu a certificação de indicação geográfica conferido a produtos característicos do seu local de origem, que se distinguem dos similares disponíveis, e a produção de Tambaqui, reconhecida na categoria de indicação de precedência na região do Vale do Jamari; o cacau rondoniense recebeu o registro de reconhecimento de indicação geográfica. Desta vez, a limitação atinge os 52 municípios de Rondônia, e pode ser considerada referência na cultura do cacau em amêndoas.

Conhecido cientificamente pela nomenclatura de Theobroma cacao, o cacau de Rondônia cumpriu todas as exigências requeridas pelo órgão de registro de marcas e indicação geográfica do Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços. Rondônia é o terceiro maior produtor de cacau do país, atrás somente do Pará e da Bahia e conta com um parque cacaueiro de mais de oito mil hectares plantados e uma produtividade média de 748 kg/ha, em uma atividade que envolve cerca de 4,5 mil agricultores familiares.

PRODUÇÃO E QUALIDADE

A história conta que o cacau já existia em Rondônia desde meados 1.790, mas somente a partir da década de 1970 deu-se início ao plantio comercial, data essa que se deu a instalação da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RO) no Estado. Em 2003, Rondônia passa a estar entre as primeiras posições na produção primária do cacau em amêndoas, na Amazônia Ocidental. Hoje, com os programas de incentivo do Governo Estadual, como o Plante Mais, que distribuiu mudas de clones de cacau mais produtivos e resistentes, o Estado desponta entre os grandes produtores nacionais.

O governador Marcos Rocha parabeniza os cacauicultores destacando que continuará estimulando, promovendo e incentivando a produção de cacau no Estado. “Com mais um selo, certificando os produtos da nossa região, temos certeza que estamos elevando Rondônia à categoria de melhor Estado com aptidão reconhecida para o desenvolvimento da agricultura no país.

Para chegar a essa excelência na cultura cacaueira, Rondônia vem contando com parceiros comprometidos que têm priorizado a inovação e a produção com sustentabilidade no desenvolvimento do setor agropecuário. O presidente da Emater/RO, Luciano Brandão destacou que, a Autarquia tem se empenhado em levar aos agricultores familiares as práticas e técnicas mais eficientes para produzir cada vez mais e melhor e que “nada disso seria possível se não houvesse o empenho dos parceiros nessa jornada. São essas parcerias que fortalecem o segmento agropecuário e nos fortalece perante todas as adversidades para que possamos chegar à excelência”, evidenciou.

Participaram desse projeto que levou o estado mais uma vez a receber o selo de identificação geográfica, além do Governo estadual, que envolveu a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril (Idaron), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Rondônia (Embrapa/RO), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), a Câmara Setorial do Cacau, e os cacauicultores de Rondônia, de uma forma geral.

Fonte: Governo RO