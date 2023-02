Moraes autoriza PF a colher depoimento de Valdemar Costa Neto

Reprodução/ Twitter Presidente do PL, Valdemar Costa Neto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres. A decisão atende um pedido da própria PF, que terá cinco dias para colher o depoimento.

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, Costa Neto admitiu que o decreto golpista que instaurava uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) circulou nos gabinetes do Palácio do Planalto e de apoiadores políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PL também confirmou que tinha uma cópia do documento em sua casa.

Para o ministro, o depoimento de Valdemar Costa Neto será importante para esclarecer “no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito à adesão, por terceiras pessoas, de eventual intenção golpista”. Moraes ainda classificou as informações como crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A minuta golpista foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres. No documento, estava previsto o ‘estado de defesa’ do TSE para impedir a posse de Lula.

Ainda na entrevista, Valdemar Costa Neto disse que teve cuidado para triturar as sugestões enviadas por ele e tentou minimizar as acusações contra Bolsonaro.

“Tinha gente que colocava [as propostas] no meu bolso, dizendo que era como tirar o Lula do governo. Advogados me mandavam como fazer utilizando o artigo 142, mas tudo fora da lei. Tive o cuidado de triturar. Vi que não tinha condições, e o Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei”, disse.

Bomba entre bolsonaristas

As declarações de Valdemar Costa Neto foram vistas como uma bomba entre a base bolsonarista. Aliados do ex-presidente acreditam que Costa Neto tentou livrar o PL das investigações do STF.

Esses interlocutores dizem que Valdemar tentou blindar Bolsonaro, mas mais prejudicou do que colaborou para evitar uma investigação contra o ex-presidente. Já outros bolsonaristas mais ferrenhos veem a entrevista como uma forma velada de vingança contra Bolsonaro, já que ambos tiveram uma discussão por conta do salário prometido pelo PL ao ex-chefe do Planalto.

Fonte: IG Nacional