Morre aos 75 anos, mãe de Gisele Bündchen em Porto Alegre: ‘Vânia tratava câncer”

Neste domingo (28), Sandy completa seus 41 anos e recebeu uma linda homenagem no Instagram de seu ex-marido, Lucas Lima.

Na publicação, Lucas fez diversos elogios para a cantora, com quem tem um filho chamado Theo. “Esses dias, eu te defini como ‘pé no chão e alma no céu’. E aí eu acho essa foto no celular e pronto: temos uma homenagem de aniversário. Não sei se tem alguém no mundo que mereça mais felicidade do que tu. Que esse dia te traga um milésimo da alegria que tu merece”, disse ele.

“Já vai ser quase insuportável. Mesmo sabendo da encheção de saco que vai vir com esse post, o mundo NUNCA vai vencer o que a gente construiu e talvez nem consiga ou não queira entender que isso transcende e muito! o casamento. E sim, vou sempre aguentar essa encheção, seja nos dias das mães ou nos vinte e oitos de janeiro que virão. Tu é MUUITO f*da e eu sempre vou fazer o que eu puder pra reforçar essa verdade óbvia. Feliz níver, véia.”, completou o artista. Confira: