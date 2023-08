Morre ex-delegado acusado de tortura e mortes na ditadura militar

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 chegou a 1.104.146 participantes inscritos. No dia 27 de agosto, serão aplicadas as provas para o ensino fundamental e médio, em todos os estados e no Distrito Federal, conforme consta no Edital.

Neste ano, o exame contará com novidades, como a inclusão da opção de Cartão-Resposta ampliado para quem tem deficiência visual e a correção diferenciada da redação para pessoas com transtorno do espectro autista.

Do total, 193.572 (17,53%) buscam a certificação para o ensino fundamental e 910.574 (82,47%) para o ensino médio. As mulheres são maioria, com 613.097 (55,53%) participantes. Já o público masculino conta com 491.049 (44,47%) inscritos.

A faixa etária com maior número de inscrição é a de 31 a 59 anos. Ao todo, são 445.158 pessoas com essa idade, o que representa 40,32% do número total de inscritos. Pessoas com idade igual ou maior que 60 anos representam 8.824 inscritos, dos quais 6.540 para certificação no ensino médio e 2.284 para o ensino fundamental.

Documentação – A menos de um mês para o exame, os participantes devem ficar atentos quanto à documentação exigida para o dia da prova. São considerados documentos válidos para a identificação:

Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997; e

Documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

