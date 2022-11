Morre Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Perez, diz pastor

Fernando Frazão/Agência Brasil A ex-deputada é acusada e ter participado da morte de seu marido, pastor Anderson do Carmo

A ex-deputada federal Flordelis ; a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, serão julgados a partir desta nesta segunda-feira (7) no Tribunal do Júri de Niterói. Todos são denunciados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo , marido da ex-parlamentar. O crime ocorreu no dia 16 de junho de 2019, quando a vítima foi executada a tiros na residência da família, no bairro de Pendotiba, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Justiça do Rio, em razão do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em mais de um dia. A previsão é de que, após o início do primeiro dia do júri, às 9h, a sessão seja interrompida por volta das 20h, sendo retomada às 9h do dia seguinte.

Flordelis está presa desde agosto de 2021, dias após ter seu mandato cassado pela Câmara.

Acusação

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Já a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, e os filhos adotivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira responderão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Enquanto, a neta Rayane dos Santos Oliveira, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Outros réus já julgados e condenados

Em sessão de julgamento que teve início no dia 12 de abril deste ano, se encerrando já na manhã do dia 13, o Tribunal do Júri de Niterói condenou outros quatro réus. O filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues, foi condenado a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada; o ex-PM Marcos Siqueira Costa, a cinco anos e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado; e sua esposa Andrea Santos Maia, a quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. O filho afetivo Carlos Ubiraci Francisco da Silva foi condenado pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. No dia 28 de abril, a Vara de Execuções Penais do TJRJ concedeu liberdade condicional a Ubiraci.

Em novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada federal Flordelis, a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi denunciado como autor dos disparos que provocaram a morte do pastor Anderson. Na mesma sessão de julgamento, Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a nove anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.

