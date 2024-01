Morre um dos reféns do Hamas sequestrados em 7 de outubro

Hostages and Missing Persons Families Forum Morre refém do Hamas sequestrado em 7 de outubro

Mais um refém mantido na Faixa de Gaza pelo Hamas morreu, segundo divulgado pelo Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas em Israel nesta sexta-feira (5). Tamir Adar, de 38 anos, era membro da terceira geração do kibutz Nir Oz, a comunidade no sul de Israel que foi alvo da série de ataques surpresas do grupo extremista islâmico em 7 de outubro. Na ocasião, cerca de 40 pessoas foram sequestradas.

O Fórum anunciou a morte de Adar, mas não forneceu mais informações. No comunicado, ele foi descrito como “um homem de família dedicado, casado com Hadas e pai de duas crianças pequenas que eram seu mundo inteiro”.

A avó dele, Yafa Adar, de 85 anos, também foi levada pelo grupo em 7 de outubro e se tornou uma imagem conhecida ao ser retratada sendo conduzida pelos membros do Hamas em um carrinho de golfe.

Ela, no entanto, foi libertada em um dos primeiros grupos de reféns soltos pelo Hamas durante uma trégua temporária com Israel em novembro.

O governo israelense havia divulgado, antes da morte de Tamir ser anunciada nesta sexta, que havia cerca de 132 reféns de 7 de outubro mantidos em Gaza, dos quais 108 estavam vivos e 24 mortos, conforme estimativas.

Em publicação de hoje, o fórum afirmou que Tamir Adar “era um homem muito amigável, e tinha muitos amigos próximos. Ele era um conversador profundo e sensível com um senso de humor inteligente”.

“Ele muitas vezes passava tempo com seus filhos ao ar livre assistindo o pôr do sol”, acrescentou o comunicado.

