Motoneta e objetos são recuperados em Ariquemes

Na noite de sábado, 21, a Polícia Militar com auxílio de informações da comunidade recuperou, no município de Ariquemes, uma motoneta Honda Biz 125 e todos objetos que estavam no baú do veículo, que haviam sido subtraídos algumas horas. O autor do delito não foi localizado.

Uma equipe policial da Força Tática do 7º Batalhão foi informada da possível localização de uma moto roubada, em uma rua, no bairro Setor 09, cujo veículo estava estacionado com a chave na ignição. O perito da Politec foi acionado e realizou o trabalho de praxe, identificado que a motoneta estava intacta. Em seguida, os policiais militares verificaram o baú da motoneta e encontraram todos os objetos subtraídos no roubo.

Diante dos fatos, o veículo foi apresentado a Unisp para ser restituído ao respectivo proprietário.

Texto: P-5 do 7º BPM / cabo PM Dos Anjos

Fonte e foto: Boletim de ocorrência

Fonte: PM RO