Motorista encontra lentidão em rodovias paulistas nesta segunda-feira

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou, nesta segunda-feira (26), que encontrou o corpo de mais uma vítima do deslizamento de terra que atingiu a cidade de Antônio Dias.

Os bombeiros destacaram que a pessoa foi encontrada por volta das 6h da manhã, enquanto 36 oficiais realizavam operações de busca na região atingida na madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro.

“Nossas equipes trabalham ininterruptamente na grave ocorrência na zona rural de Antônio Dias com mais de 36 Bombeiros Militares. Hoje pela manhã, por volta de 6h, mais uma vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros”, publicou a corporação nas suas redes sociais.





O governo de Minas Gerais informou, em nota, que três pessoas já foram retiradas sem vida do local, e que uma outra ainda está desaparecida.

“No presente momento, onze pessoas foram resgatadas/socorridas e encaminhados para hospitais da região. Destas, três pessoas ainda permanecem internadas sob cuidados médicos, as demais foram atendidas e liberadas”, diz o comunicado.

A cidade de Antônio Dias está localizada no Vale do Rio Doce. Segundo a Defesa Civil estadual, a região rural do município foi atingida por uma chuva intensa que durou cerca de duas horas.

No local do acidente, havia pelo menos quatro residências que foram atingidas pela queda do barranco. As pessoas estavam em uma confraternização de Natal.

