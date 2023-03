Motorista morre após caminhão carregado com gás GLP explodir em Sumaré

Johnny Inselsperger/EPTV – 20.03.2023 Empresa onde caminhão explodiu em Sumaré

O motorista de um caminhão carregado com gás GLP morreu na manhã desta segunda-feira (20) após o veículo explodir no pátio de uma empresa de transporte, em Sumaré (SP), no interior de São Paulo .

Após o acidente, um helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado resgatar o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Apesar de a empresa estar situada em uma estrada municipal que liga Sumaré a Paulínia (SP), não houve registros de congestionamento.

As causas da explosão devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: IG Nacional