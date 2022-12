Movimento na rodoviária do Rio de Janeiro se aproxima da pré-pandemia

Alan Santos/PR – 6.12.22 Após uma live de despedida, Bolsonaro deixou o país rumo aos Estados Unidos

Nesta sexta-feira (30), foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação dos comandantes da Marinha e Aeronáutica . O processo foi feito pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), porém, os nomes são indicações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com isso, Bolsonaro demitiu o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, que até o momento comandava a Marinha , e nomeou Marcos Sampaio Olsen para o cargo. Na Aeronáutica , o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptisto foi retirado do posto e Marcelo Kanitz Damasceno assumiu a posição.





As informações publicadas no DOU indica que a mudança na Marinha passa a valer a partir do próximo sábado (31), que coincide com o último dia de mandato de Bolsonaro . Já na Aeronáutica , Marcelo Damasceno começa a partir do dia 2 de janeiro.

A decisão da troca do comando da Aeronáutica já havia sido informada anteriormente pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Vale ressaltar que o comando do Exército sofreu alteração prévio ao fim do atual governo com a prerrogativa de garantir segurança na posse do presidente eleito. O nome escolhido foi o de Júlio Cesar de Arruda, que assumiu o cargo nesta sexta-feira.

As escolhas foram feitas por Múcio já no início do mês de dezembro, dando tempo de tais comandantes terem a oportunidade de se encontrarem com Lula . O encontro aconteceu em Brasília, no dia 16 de dezembro.





Segundo o futuro ministro, as escolhas para os cargos segue como base o critério da antiguidade, sendo apenas na Marinha que tal regra não foi seguida. O mais antigo na instituição é Renato Rodrigues de Aguiar Freire, que entrará no comando do Estado-Maior.









Fonte: IG Nacional