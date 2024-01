MP articula reunião para tratar sobre demora nos atendimentos de saúde em Ouro Preto do Oeste

O Ministério Público de Rondônia, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, realizou a primeira reunião do ano com os integrantes da saúde da rede pública estadual e municipal, a fim de tratar sobre as demandas de saúde no município. O encontro, articulado pela Promotora de Justiça Marlúcia Chianca de Morais, aconteceu na última quinta-feira (11/1), na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto do Oeste e teve como objetivo acompanhar as filas de regulação estadual de procedimentos cirúrgicos, exames e consultas.

Durante a reunião, foi questionado o motivo do atraso no agendamento das consultas e exames na cidade, bem como que a necessidade de que sejam realizadas de maneira mais célere. Na ocasião, foi comunicado que a partir do corrente mês o município começará realizar cirurgias oftalmológicas, e ainda, com a renovação do programa estadual “Opera Rondônia” a realização de cirurgias ortopédicas, diminuindo assim uma das maiores demandas da saúde no estado.

Na oportunidade, foram destacados os resultados satisfatórios no município em 2023, sendo realizadas mais de mil cirurgias eletivas em apenas quatro meses, e a explicação para a continuidade do programa “Opera Rondônia”, como levantamento da listagem de pacientes na fila de espera pelos procedimentos, sendo destacado ainda, o programa “Compartilhando Saúde” que contempla cirurgias ortopédicas.

A integrante do MPRO indagou ainda a respeito das consultas por telemedicina de neurologia, cardiologia, endocrinologia e nefrologia, quais são os critérios abordados para o atendimento do paciente nessa modalidade, bem como os retornos médicos especialistas. Marlúcia Chianca falou também dos exames parados na fila do estado, como ressonância com sedação, tomografia, endoscopia, entre outros, e da situação de pacientes graves encaminhados a outras localidades e que tem o atendimento negado.

Participaram da reunião, o Secretário Estadual de Saúde de Rondônia, Jefferson Ribeiro da Rocha, o Gerente Estadual de Regulação de Saúde, Stenio Alves Leite de Andrade, o Prefeito de Ouro Preto do Oeste, Juan Alex Testoni, o Assessor Jurídico da Prefeitura, Antônio Zenildo, a Coordenadora da Atenção Básica de Ouro Preto do Oeste, Francielli Leuza Silva Malaquias, o Secretário Municipal de Saúde, Peragibe Felix Pereira Júnior, o Secretário Adjunto de Saúde, Cristiano Ramos Pereira, o Regulador Flávio Farias de Almeida, e as Assessoras Jurídicas da GEREG, Luanda Alves Felix Fernandes e Katibianca Morosini Afonso.