MP de Rondônia comunica falecimento da Procuradora de Justiça aposentada Rita Moncks, precursora no debate de temas sensíveis à sociedade e protagonista em decisões colegiadas

É com profundo pesar que o Ministério Público de Rondônia comunica o falecimento da Procuradora de Justiça aposentada Rita Maria Lima Moncks, ocorrido nesta quinta-feira (18/1), em Pelotas (RS). Detentora de uma carreira pontuada pelo senso de justiça e humanidade, Rita Moncks deixa como legado seu vanguardismo no debate de questões sensíveis e inovadoras à sociedade, tendo exercido protagonismo em decisões colegiadas do MPRO. De modo precursor, assegurou um olhar e perspectiva do gênero feminino em entendimentos afetos não apenas ao universo interno, mas de extrema importância e repercussão social.

O Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, lamenta a partida precoce da Procuradora, que se despediu da carreira em 3 de março de 2023, após sucessivas homenagens da Instituição. “Rita Moncks exerceu, de modo irretocável, sua carreira no Ministério Público de Rondônia. Na atividade finalística, imprimiu firmeza e combatividade em sua atuação, sempre buscando a promoção da Justiça e o bem social, sem jamais perder o trato humano e conciliador. Como integrante do Conselho Superior, foi determinante para decisões que formaram e construíram o que é hoje o MP local. Sua história estará sempre ligada à trajetória de nossa Instituição. Perdemos uma ilustre membra de nossa família”, disse.

Trajetória – Oriunda do IV Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público de Rondônia, Rita Moncks foi empossada como Promotora de Justiça em setembro de 1988. Lotada na Casa da Cidadania, teve atuação emblemática na defesa dos direitos dos idosos e das crianças. A integrante assumiu o cargo de Procuradora em 12 de dezembro de 2008. No patamar mais elevado da carreira, exerceu a composição do Conselho Superior por cinco biênios (2010-2011; 2012-2013; 2016-2017; 2018-2019; 2022-2023).

Velório e sepultamento – O sepultamento da Procuradora está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (19/1), em Pelotas. O endereço do velório ainda não foi divulgado.