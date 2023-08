MP divulga resultado final de processo de seleção para estagiários

Em mais uma ação de aproximação com a sociedade, o Ministério Público de Rondônia participou na última quarta-feira (16/8) do projeto Comunidade no SESC, realizado na unidade Clementina, 2º distrito, em Ji-Paraná. A ação teve a participação da Promotoria de Justiça local, Ouvidoria do MPRO e do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA), que prestaram atendimentos e orientações ao público.

A equipe foi composta pelos Promotores de Justiça Eiko Danieli Vieira Araki, Jovilhiana Orrigo Ayricke e Pedro Wagner Almeida Pereira Júnior, além de assistentes e técnicos.

No local, o MP forneceu esclarecimentos e promoveu encaminhamentos nas mais diversas áreas, dentre as quais, violência doméstica, meio ambiente, probidade e criminal, sendo esclarecido ao público o papel do Ministério Público na defesa dos direitos e garantias da sociedade, o funcionamento da Instituição e canais de comunicação com o órgão.

O projeto Comunidade no SESC é uma iniciativa que busca promover uma rede de serviços gratuitos nas áreas de saúde, assistência social e Justiça. No evento, órgãos parceiros promoveram atividades recreativas, cortes de cabelo, cadastros sociais e serviços jurídicos. A iniciativa integra programação alusiva aos 40 anos do Sistema Fecomércio – que reúne Sesc, Senac e Sebrae.