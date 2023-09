MP Itinerante: 2ª Edição tem início em Nova Califórnia, região da Ponta do Abunã

Ainda era madrugada desta segunda-feira (25), quando muita gente já formava fila em frente à Escola Municipal Professora Maria Jacira Feitosa, no Distrito de Nova Califórnia, em busca de atendimento oferecido pelo Projeto MP Itinerante na região da Ponta do Abunã.

Uma rápida cerimônia, com a participação de membros e servidores do MPRO, e representantes das 13 (treze) instituições parceiras, marcou o início da ação.

Ao dar as boas-vindas, o Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, agradeceu a presença massiva da comunidade, destacou que todos têm o direito de usufruir do máximo que puderem dos serviços disponibilizados pelo MP e parceiros. “A gente espera que todos vocês sejam atendidos e que as demandas que não puderem ser resolvidas aqui tenham encaminhamento”, declarou o PGJ.

Na sequência, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Unificado (CAOP UNI), Procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, também cumprimentou os presentes e destacou o esforço de todos para a realização desta segunda etapa do Projeto, pontuando alguns dos serviços disponíveis.

Os atendimentos iniciaram na sequência, sendo que o mais demandado foi de expedição de RG e da segunda via do documento.

O MP Itinerante oferece inúmeros serviços relacionados ao leque de atuações do Ministério Público de Rondônia, bem como as de competência dos parceiros: Ministério Público do Trabalho; Tribunal de Contas; Governo do Estado, Secretaria de Assistência Social, Polícia Civil, Controladoria-Geral: Detran; Energisa; Correios; Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública.

Ao todo, 95 (noventa e cinco) membros e servidores participam dos atendimentos. Nesta terça-feira (26), o MP Itinerante atenderá na Coordenadoria Regional de Ensino, no Distrito de Extrema.