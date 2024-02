MP obtém na Justiça anulação de acordo extrajudicial pelo qual Estado pagaria 30 milhões a uma construtora em realinhamento por obra de ponte em Ji-Paraná

Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) e Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) firmaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para compartilhar infraestrutura de tecnologia de informação e bases de dados dos sistemas informatizados dos órgãos. A medida visa maior agilidade e segurança no compartilhamento de dados e informações entre as duas instituições.

O ACT foi firmado por meio do termo nº 01/2024 e tem prazo de 10 anos, podendo ser renovado. Além disso, não gera transferência financeira entre os órgãos.

O Acordo prevê o respeito às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), demonstrando que ambas as instituições se comprometem com a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos à privacidade e à proteção dos seus dados pessoais.

Um Acordo de Cooperação Técnica(ACT) consiste em uma parceria entre instituições, com o fim de ajustar a cooperação técnico-científica para troca de conhecimentos e informações. Com a implementação do novo ACT, os sistemas de Controle Processual do MPRO e o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, do TJRO, passarão a ter uma intercomunicação de dados mais veloz e segura, incrementando os resultados entregues por ambas as instituições à sociedade.

Gerência de Comunicação Integrada (GCI)