MPF obtém informações do Exército sobre registro e arsenal de CACs nos municípios de Rondônia

Com uma marca histórica, Rondônia mantém-se como o estado com a menor taxa de desemprego do Brasil, desde o início das divulgações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2012. Esse resultado é reflexo das ações do Governo de Rondônia, para atração de investimento e fomento à empregabilidade e capacitação.

Rondônia, de acordo com os dados do 2º semestre de 2023, possui a menor taxa de desocupação do Brasil, com um índice na ordem de 2,4%, seguido de Mato Grosso com 3,0% e Santa Catarina com 3,5%.

Para o governador Marcos Rocha, isso é resultado da busca contínua do Governo de Rondônia pela atração de investimento. “A empregabilidade é um fator diferencial. Trabalhamos arduamente pelo desenvolvimento de políticas públicas para melhorar a qualificação profissional dos rondonienses, além de facilitar a abertura de novas empresas no nosso Estado”, destacou o Governador.

Segundo o vice-governador e secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, Sérgio Gonçalves, a Invest Rondônia tem desenvolvido ações com o objetivo de contribuir ao desenvolvimento econômico de Rondônia, por meio da atração de investimentos e promoção à exportação. ‘‘Hoje, a coordenadoria possui mais de 60 empresas em acompanhamento, com a projeção de mais de 16 mil novos empregos e investimentos previstos em R$ 7 bilhões, para o fortalecimento econômico do nosso Estado”, destacou.

FOMENTO À EMPREGABILIDADE

O programa Geração Emprego, do Governo do Estado, é um conjunto de serviços prestado por pessoas que foram treinadas em várias frentes de trabalho, oferecendo um pacote de serviços especializados para o trabalhador, empresário e o profissional autônomo. Mais de 75 mil trabalhadores usaram o Geração Emprego, e mais de 2,8 mil empresas disponibilizaram mais de 16 mil vagas com o uso do serviço.

Fonte: Governo RO