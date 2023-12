MPF quer saber se Rondônia formulou plano de segurança pública para receber recursos federais

Para fomentar a economia e incentivar os pequenos empresários, o Governo de Rondônia promove nos dias 22 e 23 de dezembro, a Feira de Empreendedores “Natal de Luz”. O evento, que acontece na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM), inicia suas atividades às 7h30 e encerra às 21h no primeiro dia, seguindo das 16h às 22h no segundo dia. Além das atrações programadas, também haverá um show da cantora rondoniense Marla Souza.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Essa iniciativa acontece por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO e o Sebrae.

Com a confirmação de 110 expositores, abrangendo setores como produtos regionais, agroindústria, gastronomia, artesanato e serviços. A Feira de Empreendedores oferecerá também atrações musicais e um espaço kids para diversão das crianças. A população terá a oportunidade de desfrutar do evento, e de visitar a decoração natalina instalada no Palácio Rio Madeira, sede administrativa do Governo de Rondônia.

Para o vice-governador e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, a relevância da participação da comunidade na Feira de Empreendedores. “Com a proximidade do Natal, a Feira representa uma valiosa oportunidade para estimular o empreendedorismo e apoiar os pequenos negócios, contribuindo assim, para impulsionar a economia local”, enfatizou.

O evento teve início nos dias 21 e 22 de novembro, simultaneamente ao “Natal de Luz” no Palácio Rio Madeira, com a presença de 110 empreendedores locais, atuando em diversas áreas próximas à sede do Governo e na Rua Padre Ângelo Cerri.

Fonte: Governo RO