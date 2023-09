MPRJ denuncia motorista que matou professor de educação física

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça, por homicídio doloso [quando há a intenção de matar], Marcus Vinicius Cardoso Fazenda. De acordo com a denúncia, ele foi responsável pela morte do professor de educação física Hitallo Muller Azevedo dos Santos, 34 anos, no dia 26 de julho deste ano, no Recreio dos Bandeirantes, quando dirigia seu carro pela contramão, em alta velocidade. Com o choque, a vítima, que pilotava uma motocicleta, morreu na hora.

Marcus Vinicius também foi denunciado por dirigir sob efeito de álcool e por lesão corporal, uma vez que também atingiu um carro estacionado, ferindo o motorista que estava dentro do veículo. Hittalo era muito conhecido por ser treinador da modelo e fisiculturista, Gracyanne Barbosa.

A denúncia relata que, no dia 26 de julho de 2023, por volta das 19h30, na altura do número 14.800 da Avenida Lúcio Costa, na praia da Reserva, Marcus conduzia seu veículo em velocidade média de 83,4 quilômetros por hora (km/h) – quando a máxima permitida na via era de 60 km/h -, na contramão e sob efeito de álcool, quando bateu na motocicleta. Após a batida, o carro chocou-se contra outro veículo, que estava estacionado próximo ao local do acidente, causando ferimentos no motorista.

As investigações mostraram que a violência do choque foi tão grande que a motocicleta foi arrastada por cerca de 18 metros, e o veículo dirigido pelo denunciado só parou 21 metros após a batida.

