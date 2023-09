MPRO lança projeto para aperfeiçoar a Educação Inclusiva

Acontece na próxima quarta-feira (13/9) o lançamento do Projeto “Construindo Caminhos para a Inclusão” no Ministério Público de Rondônia (MPRO). O evento será presencial no auditório do edifício-sede do MPRO em Porto Velho, a partir das 8h, com transmissão ao vivo para todas as Comarcas do interior.

O projeto, organizado pelo Grupo de Atuação Especial da Educação (GAEDUC), sob coordenação da Promotora de Justiça Luciana Ondei Rodrigues Silva, pretende mapear os serviços oferecidos na Educação Especial pelas redes públicas de ensino de Porto Velho, da educação infantil até o ensino médio. O mapeamento será feito em atuação conjunta com a Promotoria de Justiça da Educação de Porto Velho, a 18ª PJ.

A palestra de abertura será ministrada pela professora doutora Rosângela Machado, referência nacional em Educação Especial. Os interessados em participar do evento podem se inscrever no portal da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia (EMPRO).

Logo em seguida ao lançamento do Projeto “Construindo Caminhos para a Inclusão” será iniciada uma formação pela EMPRO, para membros, assistentes e equipe técnica do MPRO e professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) das redes públicas de ensino. O curso de formação se estenderá até o dia 5 de outubro (veja como se inscrever).

Ao final do projeto, com base nos dados coletados sobre os serviços e o atendimento educacional especializado oferecidos, o GAEDUC pretende diagnosticar os problemas que impedem o acesso à escola, a permanência, a participação e a aprendizagem, de forma plena e contínua, dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o que orientará a atuação do MPRO. Inicialmente o mapeamento será feito com dados de Porto Velho.

Palestra de lançamento – https://esmpronet.mpro.mp.br/Evento/Detalhe/10599

Curso de Educação Inclusiva – https://esmpronet.mpro.mp.br/Evento/Detalhe/10598