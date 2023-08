MPRO obtém condenação de réu que matou membro de facção rival durante festa

Clique aqui para verificar o seu local de realização das provas

O concurso vai acontecer no dia 6 de agosto e os inscritos devem ficar atentos aos horários de aplicação do certame. As provas objetivas para todos os cargos, exceto para o cargo de Analista em Jornalismo, terão a duração de 4 horas e serão aplicadas a partir das 8 horas (horário local). Já as provas objetivas e a prova discursiva, somente para o cargo de Analista em Jornalismo, terão a duração de 5 horas e serão aplicadas às 15 horas (horário local).



Conforme consta no edital, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, com o comprovante de inscrição e um documento de identidade original.



No edital estão previstas vagas de nível superior, para os cargos de Médico, e Analistas nas especialidades Contábil, Redes e Comunicação de Dados, Sistemas, Suporte Computacional, Auditoria, Estatística, Jornalismo e Programador. No total há 12 vagas imediatas, além da formação do cadastro reserva.



A remuneração inicial para o cargo de Analista é de R$ 6.971,12. Para o cargo de Médico, a remuneração inicial é de R$ 11.183,80, ambos com carga horária de 40 horas semanais, com lotação inicialmente em Porto Velho, podendo ser realizada em qualquer unidade do Ministério Público, conforme conveniência e oportunidade da Administração Pública.



Confira a íntegra do edital