MUDANÇA Av. Calama terá apenas sentido centro, no trecho da Guaporé à Venezuela, entre 6h30 e 8h30, em dias úteis

Em coletiva, secretário da Semtran confirma que medida será implantada a partir desta segunda-feira (18)

Durante coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira (14), em seu gabinete, o secretário municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), Anderson Pereira, confirmou que a partir da próxima segunda-feira (18), a avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela, terá sentido único de segunda à sexta-feira, das 6h30 às 8h30.

“O prefeito Hildon Chaves determinou que a Semtran fizesse um estudo e tomasse medidas para melhorar o fluxo. Um dos apontamentos em estudos da Secretaria é mudar o sentido da Calama, em um curto período do dia. A medida será iniciada no dia 18 e estamos com equipes em campo, orientando e informando aos motoristas sobre a mudança. Estamos concluindo a sinalização e nos reunimos com os empresários da região, para explicar essa alteração”, disse o secretário, que estava acompanhado do diretor de Engenharia de Tráfego, Décio Henrique, e do engenheiro de tráfego, Vinicius Feitosa.

A mudança é uma alternativa para desafogar o fluxo sentido bairro/centro, nas avenidas José Vieira Caúla e Imigrantes. São 14 cruzamentos no trecho da Calama entre Guaporé e Venezuela. Nesta quinta, agentes de trânsito realizaram blitz educativa, orientando os motoristas sobre a alteração no sentido da avenida.

De acordo com Anderson Pereira, “os primeiros 30 dias serão de testes, podendo mudar a duração do período de sentido único, para mais ou menos tempo. Tudo vai depender da avaliação que iremos fazer. Nesse tempo, os nossos agentes estarão no local, orientando os motoristas e atuando para manter o fluxo normal. Teremos faixas informando, agentes nas faixas de pedestres e outras medidas, com a sincronização dos semáforos, os do contra fluxo ficarão intermitentes e mudanças no transporte coletivo”.

Anderson Pereira apontou que “são medidas paliativas, para amenizar o trânsito no horário de pico. A solução definitiva requer investimentos maiores, pensando no crescimento da cidade para as próximas décadas. É uma medida emergencial, mas que já é aplicada em outros centros maiores do país. A gente já faz uma mudança de fluxo na Jorge Teixeira, no espaço Alternativo, diariamente. E todos sabem que a pista única vira mão dupla em determinados períodos do dia”.

O titular da Semtran aproveitou para solicitar o apoio da população. “Pedimos a colaboração dos motoristas, que tenham paciência, atenção, cuidados e respeitem a sinalização, as leis de trânsito e as orientações dos agentes da Semtran. O trânsito é vida e é uma missão de todos nós. Temos responsabilidades e é preciso conscientização”.

ÔNIBUS

As linhas de ônibus que passam pela avenida Calama, no horário do contrafluxo, mudarão de rota. As linhas Orgulho do Madeira via Shopping, Guajará, 04 de Janeiro, Cristal da Calama, linha nova do Cristal da Calama via Planalto, seguirão pela avenida Pinheiro Machado. Já a linha São Francisco, seguirá pela avenida Imigrantes.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO