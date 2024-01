Muito calor alerta para saúde do coração. Veja como diminuir riscos

Definidos os confrontos das semifinais da Copinha. Carioca já começou, e Paulista inicia neste fim de semana. NFL na reta final. Real Ariquemes é punido e Porto Velho na Copa Verde.

Copinha – Corinthians encara o Novorizontino, Flamengo passa nos pênaltis e enfrenta o Cruzeiro, que venceu o Coritiba por 1 a 0. Esses dois jogos irão decidir quem vai a final da Copa São Paulo 2024. Os confrontos serão na próxima segunda-feira (22). As 18h30 Flamengo e Cruzeiro, e as 20h30 Corinthians e Novorizontino.

É pra valer- Rolou a bola. Na quarta-feira (17) o Campeonato Carioca começou, e com exceção do Fluminense, que empatou com o Volta Redonda, os outros três grandes venceram. O Botafogo superou o Madureira por 1 a 0. Já o Flamengo goleou o Audax-RJ por 4 a 0, e por fim o Vasco da Gama venceu o Boavista por 2 a 0. Os quatro grandes jogam domingo (20), Botafogo encara o Bangu as 15h, e no mesmo horário o Fluminense vai a campo contra a Portuguesa-RJ. As 17h10 o Flamengo joga contra o Nova Iguaçu e mais tarde as 19h30 o Vasco enfrenta o Sampaio Correia-RJ.

Haja coração – Hoje a partir das 16h15 RedBull Bragantino e Agua Santa abrem o Campeonato Paulista. Mais tarde, às 17h, o Santos visita o Botafogo-SP. Nos embalos de sábado à noite, às 19h, o São Paulo recebe o Santo André. No domingo, no horário nobre, às 15h, o atual campeão Palmeiras encara o Novorizontino. E fechando o domingo, o Corinthians recebe o Guarani às 17h.

NFL – A caminho do Super Bowl, assim estão as equipes, após o término das partidas do Wild Card na última segunda-feira (15). Os times que folgaram por conta de melhores campanhas, Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, conheceram seus rivais e com isso as semifinais de conferência ficaram assim: o Ravens encara o Texas, hoje às 17h30. O 49ers recebe o Packers às 21h15. No domingo às 15h o Lions vai a campo contra o Buccaneers. E às 19h30 o Bills enfrenta o Chiefs. Os vencedores de cada confronto fazem a final das conferencias, AFC e NFC. O campeão de cada conferência chega até o almejado Super Bowl, que será disputado no dia 11 de fevereiro em Las Vegas.

Futuro do Real Ariquemes ainda é incerto no âmbito regional. Único representante de Rondônia para disputar a competição

Punição – Em um oficio divulgado pela entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF, a informação que o Real Ariquemes não tem condições de participar de competições nacionais, e precisa regularizar a situação perante a sua Federação Estadual, a FFER. A punição se deve, segundo a CBF, por uma tentativa de promover interferência externa na gestão da Federação do seu Estado. Para entender melhor o caso, visite o link do site https://ge.globo.com/ro/futebol/times/real-desportivo/noticia/2024/01/19/real-ariquemes-e-punido-pela-cbf-clube-tem-que-se-regularizar-para-retornar-as-competicoes-nacionais.ghtml.

Copa Verde – Saiu a tabela básica da Copa Verde 2024, e o Porto Velho, que vai representar Rondônia na competição, já conhece o seu adversário, o Anápolis, de Goiás. A partida será em jogo único, com data indefinida, 21 ou 28 de fevereiro. O local ainda também foi definido. A competição reuni 16 equipes das regiões Norte, Centro-Oeste, e mais o estado do Espírito Santo.

*Por João Rafael Costa

