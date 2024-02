Mulher de Davi do ‘BBB 24’ já tem mais seguidores que moradores da casa: ‘296 mil’

O fato é que nem mesmo o etarismo que sofreu preconceito com base na idade por ser 20 anos mais velha que o brother impediu Mani de ser uma personagem carismática fora do reality. Tanto é que a empreendedora possui até mesmo mais seguidores no Instagram que alguns dos confinados na casa mais vigiada do Brasil. Mani é acompanhada por mais de 296 mil pessoas na rede social, número consideravelmente maior do que o de Giovanna Pitel (235 mil), Fernanda Bande (136 mil), Juninho (76 mil) e Lucas Henrique (94 mil) por exemplo.

A "musa" de Davi chamou atenção essa semana ao comemorar seu aniversário de 42 anos. A empreendedora ousou no visual, aparecendo com as madeixas mais longas e completamento loira. Agora também influenciadora, ela mostrou o passo a passo do penteado e detalhes da festa surpresa que ganhou de amigos e familiares, com direito a muita música e dança com os convidados.