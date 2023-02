Mulher golpeada com carrinho de mercado quer prisão do agressor

Agências da Caixa iniciaram o atendimento desta sexta-feira (24) mais cedo, às 9h, para atender a moradores de seis municípios paulistas atingidos pelas chuvas, que terão direito a benefícios autorizados pelo governo federal. Entre as liberações, estão o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a retirada antecipada do Bolsa Família.

A medida beneficia habitantes das cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Também por decisão do governo, a Caixa irá conceder crédito e flexibilizar o pagamento de contratos habitacionais sob condições especiais. Os contratos de financiamento de imóveis poderão ter uma pausa de até 90 dias, caso o contratante assim deseje, o que deve ser solicitado nas agências do banco. As prestações serão incorporadas ao saldo devedor dos clientes.

O banco também irá oferecer suporte imediato aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimentos para que possam garantir indenizações. Além disso, equipes técnicas da Caixa estarão na região para avaliar o impacto das chuvas nos empreendimentos de habitação social e prestar apoio aos moradores.

Outra ação que entra em vigência, em favor dos moradores da região, que entrou em estado de calamidade com as tempestades é a simplificação do acionamento de sinistros pela Caixa Seguridade, com pagamento de indenizações para processos de até R$ 10 mil do Seguro Residencial. O prazo para análise é de dois dias úteis, que passam a contar a partir do envio do orçamento e fotos do imóvel. Para seguro de vida, o prazo é de três dias úteis após o envio do atestado de óbito.

O temporal que atingiu os municípios do litoral norte de São Paulo no último fim de semana foi considerado pelo governo paulista uma das maiores tragédias já ocorridas no estado. O município de São Sebastião foi um dos mais afetados, com deslizamentos de encostas, alagamentos, deixando bairros isolados e causando a morte de até 50 pessoas.

O atendimento da Caixa pode ser feito pelo WhatsApp, pelo telefone 0800 104 0104 e pela internet. Também há os aplicativos específicos para cada benefício, como Caixa Tem, Habitação Caixa, FGTS e Bolsa Família.