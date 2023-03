Mulheres conquistaram lugar de destaque na administração pública

A valorização da mulher tem sido cada vez mais evidente em diversas áreas de atuação. Em Rondônia, não é diferente. No âmbito do Governo do Estado, as servidoras têm mostrado a importância e o impacto do trabalho de cada uma delas, para a sociedade. As mulheres têm se destacado em espaços multiprofissionais.

Na gestão atual, muitas delas lideram equipes, em cargos de coordenação, direção, superintendência e secretaria, dentre estas, evidenciam-se: a titular da Secretaria de Estado da Assistência Social – Seas, Luana Rocha; a secretária de Estado da Educação – Seduc, Ana Pacini; a titular da Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão – Sepog, Beatriz Basílio Mendes; a chefe da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, Semayra Gomes; a superintendente Estadual de Comunicação, Rosângela Silva; a diretora do Departamento de Relações Públicas e Cerimonial, Rônima Corrêa; a diretora presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados ao Governo de Rondônia, Silvia Lucas da Silva Dias; a presidente do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia, Adir Josefa de Oliveira; a diretoria técnica Legislativa, Ellen Reis Araújo; e a ouvidora-geral do Estado, Etelvina da Costa Rocha.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância da presença das mulheres na administração pública.

“As mulheres estão conquistando espaço em todas as áreas e o público feminino é merecedor de total respeito e reverência nas ações desenvolvidas com caráter, honradez, ética para transformar o nosso Estado e o País”, reconheceu.

Em Rondônia, a valorização da mulher que trabalha com cultura e no esporte é uma questão que vem ganhando cada vez mais visibilidade. Na Superintendência da Juventude Cultura Esporte e Lazer – Sejucel, a coordenadora de cultura Madma Dias é um dos exemplos de reconhecimento profissional. Para ela, “valorizar a mulher em qualquer atividade, é contribuir ao progresso da própria humanidade, pois são as mulheres que geram e cuidam das novas gerações”, explicou.

A Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic conta com a participação de mais de 50 servidoras, atuantes em diversos setores. Anny Ribeiro está como gerente de transformação Digital, com apenas 23 anos de idade e finalizando sua graduação no curso de Administração, ela já assumiu um papel de liderança. Além de conciliar suas atribuições do trabalho e vida pessoal, também é voluntária no Grupo de Transformação Digital dos Estados e Distrito Federal – GTD.

Michelle Dutra, secretária executiva da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, aborda temáticas de desafios e notabilidade no meio profissional. “Na saúde somos a grande força de trabalho e prestação de serviços para a sociedade. O dia da mulher é uma data reflexiva, o preconceito ainda atinge nosso gênero, profissionalmente ainda sofremos com a desigualdade, mas com dedicação estamos ocupando mais espaços em diversas áreas”, relata.

Dando seguimento às representantes femininas, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, a coordenadora de Educação Ambiental, Deigna Laís Oliviak, promove o trabalho de levar Educação Ambiental até os Povos Indígenas do Estado de Rondônia. Segundo ela, a Educação Ambiental é um processo importante na vida das pessoas, sendo responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais, buscando levar a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade.

Já na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvipastoril de Rondônia – Idaron, a médica veterinária Andreia Lindner, que atua como fiscal estadual agropecuária na regional da Idaron de Vilhena, no Cone Sul do Estado, se destaca em uma região considerada uma das mais sensíveis, em decorrência da área limítrofe com diversos municípios mato-grossenses. “Nosso trabalho é muito importante, por ele passa a sanidade dos rebanhos e a qualidade dos produtos que a população consome”.

A área da Segurança Pública, também tem aberto espaço às mulheres nas mais diversas funções; um exemplo é Ana Júlia Paiva, perita criminal há 16 anos, casada, mãe e exerce o cargo de diretora adjunta da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia. “Ser perita criminal é motivo de orgulho para mim. Vejo o respeito que conquistei ao longo desses anos. Tenho buscado sempre aprimorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade rondoniense”, destacou.

A diretora da Casa de Detenção de Vilhena, Cristiane Garcia, policial penal há 18 anos e à frente da direção de unidades há 16 anos, destacou os desafios da atuação de mulheres no sistema penitenciário. “Ser diretora no sistema prisional, onde a maioria dos servidores é homem, é um desafio. Todos os dias, preciso provar que sou competente para o cargo, pois o sistema não foi pensado para mulheres, precisei criar estratégias, para ter uma boa gestão e ter o respeito da equipe. Agradeço ao Governo de Rondônia, que oportuniza às mulheres, cargos de liderança, conforme aptidão de cada uma”, concluiu.

Na Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – Fease, as servidoras que atuam no sistema socioeducativo, tem ganhado destaque nos serviços prestados no dia a dia, no acompanhamento das atividades que são realizadas junto aos socioeducandos. A coordenadora de apoio ao adolescente da Fease, Katiliane Dantas Ferreira, conta que desempenhar as funções no sistema socioeducativo é gratificante, podendo fazer diferença na vida das pessoas. “Isso tem contribuído para meu crescimento profissional e pessoal, pois estar no meio de tantas pessoas que pensam diferente, com culturas diferentes, sendo mulher, trago um olhar mais humanizado, buscando sempre auxiliar”.

Na Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, a participação feminina na empresa chega a 30% e elas atuam em diferentes setores: administrativos, financeiros, almoxarifado, serviços gerais, engenharia, entre outros. Um exemplo é a engenheira civil, Márcia Cristina Luna, que já ocupou diversos cargos de chefia dentro da empresa. “Assumi quase todos os cargos na Caerd, desde chefia de oficina até a diretoria técnica operacional e finalmente a presidência. Em todas as áreas que atuei procurei dar o meu melhor e quando as equipes são formadas por mulheres, o nosso objetivo é ser sempre destaque”, relembrou.

Destacando-se no trabalho realizado no Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RO, Nádia Lizie de Paula Souza, é agente de trânsito, e pertence ao quadro da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat. Ela descreve seu trabalho como desafiador, pois exerce uma função de liderança. “Atualmente executo a função de chefe de equipe nas ações de fiscalização em Porto Velho, as equipes são, em sua maioria, compostas por homens, então em diversas situações eu preciso ter postura e propriedade no que falo. É um desafio, entretanto, tenho convicção de que ao executar minhas funções, estou ajudando a salvar vidas”, relata.

Na Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, Graciele Dummer, que é engenheira civil e engenheira de segurança no trabalho, é a responsável pela coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Relatou que, desde que iniciou o trabalho na Seosp, seu caminho percorrido tem sido marcado por conquistas e evolução. “O crescimento é gradativo, a Seosp contribui para o meu aprendizado profissional e pessoal, no cargo que desempenho, estou quebrando barreiras quanto ao conhecimento relacionado ao saneamento no Estado de Rondônia”, pontuou.

Ivone Bezerra Borba é engenheira civil e a servidora mais antiga do Departamento de Estrada de Rodagem – DER. Desde 1984, trabalha no departamento, capacitou-se ao longo de sua carreira, além de conhecer diversos setores do órgão. Atualmente trabalha com orçamento de obras. “Gosto muito do que faço, sou realizada com o meu trabalho, o ambiente é excelente e não me vejo trabalhando em outro lugar, que não seja no DER”, destacou.

Fonte: Governo RO