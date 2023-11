Mulheres trocam socos durante voo na Europa; veja o vídeo

Reprodução Uma mulher ficou sangrando após briga em voo na Europa

Durante um voo da Ryanair na última segunda-feira – de Bristol, na Inglaterra, para Tenerife, na Espanha –, duas mulheres deram origem a um cenário de caos ao trocarem socos durante o voo. O vídeo da briga no corredor do avião revela a tensão entre as passageiras, enquanto os demais viajantes observam.

A situação atinge o ápice quando uma das mulheres exibe um sangramento nasal, atribuindo a responsabilidade a dois outros passageiros não identificados na filmagem. Com expressão horrorizada, ela informa à equipe da Ryanair: “Ele e ela”.

Veja o vídeo:

Com o sangramento no nariz, a mulher insiste para que a equipe examine seus ferimentos. Em contrapartida, uma voz feminina, não visível na câmera, nega envolvimento e afirma: “Eu não fiz isso”.

Contrariando a negação, a mulher ferida retruca: “Ele fez. Porque você o chamou de gordo”. Abalada, ela começa a procurar o telefone. A Ryanair comunicou que a polícia de Tenerife foi acionada para intervir assim que o voo pousou na ilha espanhola.

Fonte: Internacional