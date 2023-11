Multinacional anuncia investimento na produção de hidrogênio verde

Uma vitória em grande estilo do Dourado! Em mais uma grande atuação fora de casa, o Cuiabá venceu o Bahia por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro, chegando aos 44 pontos e subindo para a 10ª posição.

Deyverson, Isidro Pitta e Ronald marcaram os gols da vitória do Dourado, que agora se prepara para encarar o Fortaleza, no domingo, na Arena Pantanal.

O jogo

Com um plano de jogo muito bem executado desde o início, o Cuiabá não demorou muito para começar a construir vantagem. Aos 21 minutos, o zagueiro Camilo Cândido, do Bahia, impediu com o braço o gol de Deyverson. Pênalti para o Dourado e cartão vermelho para o defensor adversário.

O próprio Deyverson cobrou no centro do gol e abriu o marcador na Arena Fonte Nova – 11º gol do camisa 16, artilheiro do Dourado no Brasileirão!

Apesar da desvantagem no placar e também numérica, o Bahia manteve uma postura ofensiva e tentou buscar o empate. Walter precisou fazer grande defesa aos 33 minutos, em chute quase que da pequena área. O camisa 1 e capitão do Dourado também fez boas interceptações em chutes de fora da área.

O Dourado voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e manteve a posse de bola por mais tempo. Aos 13 minutos, Derik Lacerda roubou bola no campo de ataque e avançou. Foi parado com falta quase que dentro da área. O lance rendeu expulsão de mais um defensor do Bahia, mas, após revisão no VAR, a arbitragem anulou o lance. No início da jogada, a bola desviou no braço do atacante do Cuiabá.

Aos 33 minutos, em contra-ataque, Pitta disparou e, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou: Cuiabá 2 a 0 em Salvador!

O terceiro gol veio em novo contra-ataque puxado por Wellington Silva quase no último lance de jogo. O atacante ganhou do marcador no meio de campo, invadiu e área e rolou para Ronald, livre, empurrar para as redes e decretar mais uma grande vitória do Cuiabá no Campeonato Brasileiro.

Com 44 pontos e na 10ª posição, o Cuiabá vai em busca de mais pontos para garantir de vez a permanência na Série A. No domingo (12), o Dourado recebe o Fortaleza, na Arena Pantanal, a partir das 17h30 (de MT).

O grupo de jogadores treina em Salvador na manhã desta sexta-feira e, no final da tarde, retorna para Cuiabá. A preparação para a partida contra o Fortaleza se encerra no sábado, no CT Manoel Dresch.

O Cuiabá venceu o Bahia na Arena Fonte Nova com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Allyson (Filipe Augusto), Raniele e Denilson (Ronald); Jonathan Cafú (Derik Lacerda), Clayson (Wellington Silva) e Deyverson (Isidro Pitta). O técnico do Dourado é o português António Oliveira.

