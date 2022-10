Adesão da Ucrânia à Otan pode gerar 3ª guerra mundial, diz Rússia

NATO North Atlantic Treaty Organization – 12.10.2022 Reunião dos Ministros da Defesa da OTAN com grupo de Contato de Defesa da Ucrânia

Nesta quinta-feira (13), o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia , Alexander Venediktov, disse que a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode levar a uma terceira guerra mundial .

“Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma terceira guerra mundial “, disse ele à agência de notícias estatal TASS.

“Aparentemente, é com isso que eles estão contando — para criar ruído informativo e chamar a atenção para si mesmos mais uma vez”, acrescentou.

Na ocasião, ele também disse que o Ocidente , ao enviar ajuda à Ucrânia no conflito, se torna uma “parte direta do conflito”.

No final de setembro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou uma oferta surpresa de adesão rápida à Otan. A ação ocorreu após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizar uma cerimônia de anexação unilateral das regiões ucranianas de Donetsk , Lugansk , Zaporizhzhia e Kherson .

À época, Putin disse que queria que seu discurso fosse ouvido “em Kiev, no Ocidente: as pessoas que vivem em Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia virarão nossos cidadãos para sempre”. O mandatário ainda acusou o Ocidente de fazer uma “guerra híbrida” na Ucrânia e as “elites” desses países de serem “colonialistas”.

Nenhum país internacional de grande porte ou organização internacional, como as Nações Unidas, reconhecem os referendos feitos por Moscou nas quatro áreas ucranianas e afirmam que não há nenhuma base legal para as anexações.

Reunião com os EUA

Zelensky disse, em conferência com o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, no último dia 21 de setembro, como os EUA podem ajudar a Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia .

Ele pediu que os Estados Unidos assinem ‘garantias de segurança, que Kiev busca obter do maior número possível de nações estrangeiras’ e também solicita que Washington ‘designe Moscou como um estado patrocinador do terrorismo’.

Kiev vem pedindo essa designação para a Rússia há semanas, mas a Casa Branca disse que seria contra e não que isso influenciaria nas suas políticas anti-russas de Washington .

Uma iniciativa elaborada por um grupo consultivo liderado pelo ex-secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, e pelo chefe de gabinete de Zelensky, Andrey Yermak, foi publicada na semana passada.

No texto incluem promessas de financiamento, armamento e treinamento de exército. O governo ucraniano vê esse alternativa, apenas uma solução paliativa para a segurança do país até que a Ucrânia se integre formalmente à Otan , que garante uma proteção de defesa mútua entre os países membros.

Fonte: IG Mundo