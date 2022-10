Após meses de confronto, Rússia volta atacar Kiev, capital da Ucrânia

Reprodução/Twitter – 10.10.2022 Rússia ataca capital da Ucrânia

Nesta segunda (10), a Rússia voltou a atacar a cidade de Kiev , capital da Ucrânia . De acordo com o governo ucraniano, as explosões em diversos pontos da cidade deixaram vários mortos e feridos.

Segundo um assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, oito pessoas morreram no ataque ao distrito central de Shevchenkivskyi — outras 24 pessoas ficaram feridas. Já a polícia relatou números diferentes, cerca de cinco mortos e 12 feridos nos ataques.

Diversas imagens que circulam pela internet mostram ruas atingidas com carros pegando fogo, muita fumaça e civis mortos pela capital da páis.

O prefeito de Kiev Vitali Klitschko informou que as explosões ocorreram do “coração da cidade” e os alvos eram a infraestrutura da capital. Klitschko, ainda, pediu que os moradores procurem abrigos e evitem a região central da cidade.

De acordo com o governo da Ucrânia, a Rússia disparou ao menos 75 mísseis contra o país nesta segunda-feira.

Autoridades informaram que os ucranianos já estavam se preparando para a possibilidade de retaliação de Vladimir Putin, após uma explosão destruir a ponte que ligava a Rússia à Crimeia , no sábado (8). Sirenes alertaram ataques aéreos em todo o país.

Milhares de civis se aglomeraram na estação de metrô Vystavkovyi Tsentr, no centro de Kiev. Uma cheiro forte de gás se espalhou.

Após meses de confrontos esse é o primeiro ataque a capital ucraniana.

No domingo (9), um ataque em Zaporíjia atingiu um prédio de apartamentos e várias casas , pelo menos 13 pessoas morreram e 60 ficaram feridas, segundo autoridades.

Fonte: IG Mundo