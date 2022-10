Ataque aéreo em Myanmar deixa cerca de 50 mortos

Reprodução: Google Maps Tiroteio em St. Louis

Um atirador matou pelo menos duas pessoas em uma escola na cidade de St. Louis, no estado americano de Missouri, nesta segunda-feira (24). Segundo as autoridades, pelo menos outras sete pessoas ficaram feridas no ataque. As informações são do jornal americano New York Times .

A polícia local informou que as vítimas fatais são uma mulher adulta, que morreu no hospital, e uma adolescente, que foi declarada morta na própria escola. As autoridades ainda não identificaram o suspeito, mas acreditam que ele parecia ter por volta de 20 anos. Ele morreu em um hospital depois de trocar tiros com agentes.

(esta reportagem está sendo atualizada)

Fonte: IG Mundo