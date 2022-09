Biden aponta eleição italiana como ‘alerta’ para democratas

Joshua Qualls/Governor’s Press Office – 12.09.2022 Presidente dos EUA, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou as eleições realizadas na Itália no último domingo (25) na Itália, onde o partido de extrema direita Irmãos da Itália (FdI) venceu as eleições , para “alertar” os democratas sobre o pleito que será realizado no país no próximo mês de setembro.

“Vocês acabaram de ver o que aconteceu na Itália nas eleições deles. Você vão ver o que vai acontecer no mundo. A razão pela qual me preocupo em dizer isso é que vocês não podem ser otimistas nem sobre o que acontecerá aqui”, disse na noite desta quarta-feira (28) no evento de recolhimento de fundos Democratic Governors Association.

Biden ainda disse que a “sensação clara” é que a coalizão formada pelo FdI, Liga e Força Itália “coloca em risco a democracia e que algo do tipo pode acontecer também em outro lugar”, sem especificações.

Desde a segunda-feira (26), a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, e o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmaram que a parceria com os italianos “é forte” e continuará a existir em várias frentes.

Já as eleições norte-americanas de meio de mandato, que serão realizadas em 8 de novembro, vão colocar em embate novamente os democratas e os republicanos e podem fazer com que Biden perca a maioria na Câmara dos Representantes, onde têm maioria, e no Senado, onde o cenário é de empate entre as duas forças.

