Certidão de óbito diz que rainha Elizabeth II morreu de ‘velhice’

Registros da certidão de óbito da rainha Elizabeth II foram divulgados nesta quinta-feira (29) e afirmam que ela morreu de “velhice”. A morte da monarca foi confirmada em 8 de setembro , em Balmoral, na Escócia.

Segundo o documento, a rainha, que tinha 96 anos, morreu às 15h10 do horário local, no Castelo de Balmoral. A certidão foi divulgada hoje pelos Registros Nacionais da Escócia.

O documento foi assinado pela filha de Elizabeth II, a princesa Anne. Na certidão, também constam os nomes de seu pai, o rei George VI, e de sua mãe, Elizabeth Bowes-Lyon.

Embora a rainha tenha morrido no dia 8 , a morte foi registrada apenas no dia 16 do mesmo mês, pelo secretário-geral da Escócia.

Veja o registro:

Divulgação / REGISTROS NACIONAIS DA ESCÓCIA – 29.09.2022 Certidão de óbito da rainha Elizabeth II

Morte da rainha

Elizabeth II morreu no início do mês após ter uma piora no estado de saúde enquanto estava em Balmoral. Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos, Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após a morte da rainha, tornando-se o rei Charles III .

No mesmo dia, mais cedo, o Palácio de Buckingham havia informado que os médicos da família real acompanhavam o estado de saúde de Elizabeth , após a equipe levantar preocupação com seu quadro.

Toda a família real foi convocada para comparecer ao palácio de Balmoral. Entre os familiares estavam Charles e a agora rainha consorte, Camilla , junto à família do agora príncipe de Galles, William.

Em 2022, Elizabeth , apesar de longeva e demonstrar sempre estar disposta em suas poucas aparições, vinha se ausentando de diversos eventos públicos de alto escalão, devido aos problemas de saúde. A rainha, em uma transição progressiva da coroa, também já estava atribuindo, pouco a pouco, algumas funções ao príncipe Charles.

Um ano antes, a morte do marido, o duque de Edimburgo , também abalou de forma direta a rainha do Reino Unido. Considerado o homem mais velho na história da monarquia britânica, Philip morreu meses antes de completar 100 anos . Na época, em nota oficial, foi afirmado que “Sua Alteza Real faleceu pacificamente… No castelo de Windsor”. Desde então, Elizabeth também começou a dar sinais de não estar bem, apontando problemas relacionados à saúde. Eles eram casados há 73 anos.

No início de maio, também pela primeira vez em 59 anos, a monarca foi substituída pelo rei Charles III na cerimônia de abertura do Parlamento do Reino Unido .

Após a morte da rainha, cerimônias de dias foram realizadas na Escócia e no Reino Unido, contando com a presença dos membros da família real e da população, que pôde participar do funeral aberto, visitar o caixão e prestar as últimas homenagens à monarca.

Após a última cerimônia pública do funeral, o corpo de Elizabeth foi sepultado em um evento particular na Capela Memorial Rei Jorge VI , localizada no Castelo de Windsor.

