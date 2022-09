Comissão da ONU diz que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia

Reprodução/Twitter Viatura da polícia é atingida por trem

Uma viatura da polícia foi tingida por um trem de carga no estado norte-americano do Colodado. No momento do acidente , uma mulher de 20 anos estava detida no banco de trás do veículo.

O caso foi registrado no dia 16 de setembro e um vídeo compartilhado nas redes sociais de um repórter da CBS Colorado mostra o exato instante em que o carro é atingido pelo trem em alta velocidade. As imagens mostram também como o veículo ficou danificado.

TRAIN HITS OCCUPIED POLICE CAR VIDEO: With a suspect detained in the back seat, a police car is crushed by a fast-moving train in Weld County Suspect was handcuffed in the back seat as the train blared a horn leading up to the crash. I will have more on @CBSNewsColorado 4/5/6p pic.twitter.com/P0w3hd5Bs2 — Dillon Thomas (@DillonMThomas) September 23, 2022

Yareni Rios-Gonzalez, a mulher de 20 anos que estava detida no banco de trás da viatura, está hospitalizada com ferimentos graves após o acidente. As autoridades informaram que mais ninguém ficou ferido no acidente.

De acordo com o Colorado Bureau of Investigation, a mulher foi presa pelos oficiais após se envolver em uma briga de trânsito com uma arma de fogo .

Dois policiais pararam o carro da jovem e ela foi colocada na parte de trás da viatura . O trem o atingiu enquanto viajava para o norte do país, e os oficiais estavam revistando o carro de Yareni na hora do incidente.

“A Patrulha Estadual do Colorado está investigando o grave acidente de trânsito que ocorreu entre o trem e o veículo de patrulha do Departamento de Polícia de Platteville. O Colorado Bureau of Investigation foi solicitado a investigar a lesão corporal grave ao indivíduo enquanto estava sob custódia policial”, informou a polícia local.

O Departamento de Polícia de Platteville colocou um dos policiais envolvidos no caso em licença administrativa remunerada.

